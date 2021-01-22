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Девять культурных объектов введут в эксплуатацию в Москве за 2021 год 

Вечерняя Москва и ещё 5 3 часа назад
Девять культурных объектов введут в эксплуатацию в Москве за 2021 год
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
За 2021 год в столице планируют ввести в эксплуатацию девять объектов культуры. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента строительства Москвы со ссылкой на главу ведомства Рафика Загрутдинова.
Отмечается, что в этом году будет завершен ремонт моста через Большую Грузинскую улицу. Он возводится для соединения старой и новой территории Московского зоопарка, где будет открыт павильон «Ластоногие». Со стороны станции метро «Баррикадная» будет построен новый вход в зоопарк.
В музее-заповеднике «Царицыно» будет закончена реставрация «Оранжерейных прудов», а в музее-заповеднике «Коломенское» построят инженерные коммуникации на внутренних площадках, сообщает Интерфакс.
Ранее отмечалось, что за ближайшие три года в столице планируют построить еще 21 объект. По словам заместителя мэра столицы Андрея Бочкарева, за последние 10 лет в Москве появилось 56 новых зданий культуры.
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Новости Москвы , Рафик Загрутдинов , Интерфакс
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