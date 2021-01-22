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Москва

В «Аптекарском огороде» до апреля будет проходить фестиваль орхидей 

Москва меняется 55 минут назад
В «Аптекарском огороде» пройдет фестиваль орхидей
Фото: Пресс-служба «Аптекарского огорода»
До апреля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» будет представлено свыше 1000 самых разнообразных тропических орхидей со всего света, включая очень редкие экземпляры.
Посетители увидят цветы неожиданных форм и размеров с удивительными запахами шоколада, бананового хлеба, сыра с плесенью, пыли, корицы, тирамису, фруктов и падали. В программе — самые зловещие орхидеи в мире, орхидеи-пчёлы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи, орхидеи-тигры.
Помимо орхидей посетителям покажут хищные растения, какао, гуавы, папайи, папирус, сахарный тростник, огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, ананасы, бромелии, одно из старейших оранжерейных растений России, папоротники, лианы.
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Новости Москвы , МГУ
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