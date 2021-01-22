В Москве сугробы выросли до 37 см

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Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что сугробы в Москвы выросли до 37 см. Его слова приводит РИА "Новости".

В четверг, 21 января, столицу накрыл снегопад, он продолжался весь день.

"Сугробы выросли с 35 до 37 см. Но после оттепелей они растают до 25 см на следующей неделе", — сказал синоптик.

По его словам, к середине января в Москве выпало 50 мм осадков при норме в 42 мм.