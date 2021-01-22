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Москва

Москвичей призвали к внимательности в связи с туманом 

Газета.Ru и ещё 4 7 часов назад
Москвичей призвали к внимательности в связи с туманом
Фото: РИА Новости
Жителям, а также гостям столицы необходимо быть бдительными из-за тумана, который окутал город, сообщает РИАМО.
В мегаполисе до 21:00 пятницы ожидается туман, а также слабый гололед. Ухудшение видимости в ближайший час и до вечера составит 300-800 метров. На дорогах прогнозируется гололедица.

"Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств", — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Москве.

Водителей просят избегать неожиданных маневров, а пешеходов — обозначать себя светоотражающими элементами на одежде во время движения по краю проезжей части. Жителям и гостям столицы напомнили, что в подобных погодных условиях необходимо быть внимательными и осторожными.
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Новости Москвы , МЧС , РИАМО , Московская область
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