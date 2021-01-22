Движение трамваев на юге Москвы восстановлено 

Движение трамваев на юге Москвы восстановили. Об этом в пятницу, 22 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Напомним, трамваи № 1 и № 16 задерживались на Чертановской улице. По соответствующим маршрутам запустили автобусы.
Ранее стало известно, что возгорание на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 1, произошло на юге Москвы. Водитель оперативно заметил неисправность, остановил трамвай и вывел всех пассажиров из транспорта. Специалисты ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.