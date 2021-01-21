Московские ВУЗы вернутся к очному обучению 

Московские вузы могут вернуться к очному формату обучения с 6 февраля. Об этом сообщил ректор МГУ имени Ломоносова, глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий в эфире программы «Вести» на канале «Россия 1».

Формат обучения после 6 февраля будет определен на собрании ректоров московских вузов.

«По просьбе министра я собираю ректоров. Скорее всего, у нас будет вот этот очный формат с некоторыми вкраплениями дистанционного», — заявил Садовничий, его слова приводит ТАСС.

Предположительно, к очной форме обучения с 6 февраля вернутся также подведомственные Минобрнауки РФ высшие учебные заведения Санкт-Петербурга.

Как сообщал «Рамблер», московские и петербургские вузы бели переведены на дистанционное обучение с 13 ноября по 6 февраля. Минобрнауки рекомендовало университетам в субъектах РФ принять решение о дистанционном обучении исходя из эпидемиологической обстановки в регионе.