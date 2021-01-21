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Москва

Дептранс Москвы рассказал о необычных находках в общественном транспорте 

РИА Новости 2 часа назад
Надувной бассейн назвали в числе необычных находок в транспорте
Фото: РИА Новости
Несколько килограммов гречки, мешок монет, надувной бассейн и ящик шампанского забывали пассажиры в общественном транспорте Москвы в 2020 году, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"О неспокойном 2020 годе больше соцсетей расскажут только вещи, забытые в общественном транспорте. Среди них и несколько кило гречки, и мешок монет, и даже ящик шампанского (все, кроме шампанского, вернулось владельцам). Чаще всего вещи пассажиры забывают в метро — их было 12 881, 720 — в поездах и на станциях МЦД, 536 — в наземном транспорте", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что среди необычных находок в метро были чертеж спасательной станции, игровая приставка Sony Ps4, сварочный аппарат, ящик с полезными ископаемыми и ящик вина. На МЦД однажды забыли надувной бассейн и рассаду овощей, а в наземном транспорте — костюм снеговика.
Отмечается, что чаще всего в транспорте Москвы забывают сумки, пакеты, телефоны, проездные, зонты, кошельки и школьные рюкзаки.
"Пожалуйста, будьте внимательны и перед выходом из транспорта проверяйте, чтобы все было на месте. Но если вы ушли, а вещи остались, то не беспокойтесь — с большой вероятностью они будут ждать вас на одном из наших складов", — говорится в сообщении.
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