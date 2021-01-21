Московский Кремль откроется для посетителей 22 января 

Федеральная служба охраны (ФСО) РФ вновь откроет территорию Московского Кремля для посетителей 22 января. При этом Мавзолей Ленина останется закрытым до 16 апреля.

С 22 января в установленном порядке будет осуществляться допуск посетителей на территорию Московского Кремля в связи с возобновлением работы Музеев Московского Кремля и выставки «Алмазный фонд», — сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

Вход в мавзолей закрылся для посетителей 17 ноября прошлого года в связи с распространением коронавируса. Допуск к нему и к некрополю у Кремлёвской стены будет закрыт до 16 апреля из-за проведения профилактических работ.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о постепенном смягчении ограничительных мер в городе, введённых из-за пандемии коронавируса. С 22 января в столице возобновляют работу колледжи, спортшколы, учреждения дополнительного образования и досуговые организации для детей, находящиеся в ведомстве правительства города. Льготные транспортные карты учащихся будут разблокированы. В то же время студенты городских и федеральных вузов пока остаются на удалённом обучении до соответствующего распоряжения Минобрнауки

Также власти снимают запрет на работу детских развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах, лагерей дневного пребывания детей. При этом администрации этих заведений должны обеспечить их заполняемость не выше 50% от максимальной вместимости.