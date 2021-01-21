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Москва

Москвичей начнут переводить на цифровые паспорта 

Алиса Селезнёва 28 минут назад
Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что в Москве в четвертом квартале 2021 года начнется выдача электронных паспортов в виде пластиковой карты. Об этом сообщает РИА Новости.

«По инициативе мэра в четвертом квартале текущего года будет реализован эксперимент по паспорту с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина», — рассказал Горовой.

Он также отметил, что изначально реализацией проекта будет заниматься МВД, а затем подключатся МФЦ.
В 2021 году также будет реализован и проект мобильного приложения к электронному паспорту, пояснил первый заместитель министра внутренних дел РФ.
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Ожидается, что документ, который будет представлять собой карточку размером с банковскую, «станет ключом к государственным и коммерческим услугам и обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью».
Ранее, как сообщал «Рамблер», большинство россиян выступили против выдачи «ковид-паспортов» для тех, кто переболел коронавирусом или привился от него. Исследование общественного мнения провели специалисты сервиса по поиску работы Superjob. Они опросили 1600 человек в 349 регионах страны. Оказалось, что 59% респондентов не приемлют выдачу «ковид-паспортов», 12%, напротив, поддержали инициативу.
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Новости Москвы , Видео , Александр Горовой , МВД
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