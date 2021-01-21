Городские службы приступили к уборке улиц из-за снегопада

Городские службы Москвы приступили к уборке улиц в связи со снегопадом. Об этом в четверг, 21 января, сообщили на странице Комплекса городского хозяйства столицы в социальной сети « ВКонтакте ».

Отмечается, что в некоторых районах Москвы уже выпало до двух сантиметров осадков. Коммунальные службы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ будет повторен.

Жителей столицы просят быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями. Водителей призвали соблюдать скоростной режим.