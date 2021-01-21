Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Городские службы Москвы приступили к уборке улиц из-за снегопада 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Городские службы приступили к уборке улиц из-за снегопада
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Городские службы Москвы приступили к уборке улиц в связи со снегопадом. Об этом в четверг, 21 января, сообщили на странице Комплекса городского хозяйства столицы в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что в некоторых районах Москвы уже выпало до двух сантиметров осадков. Коммунальные службы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ будет повторен.
Жителей столицы просят быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями. Водителей призвали соблюдать скоростной режим.
Ранее жителей столицы предупредили о неблагоприятной погоде и гололедице. Согласно прогнозам синоптиков, осадки в Москве продолжатся до 11:00 пятницы, 22 января.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Вечерняя Москва: последние новости
Наталья Сергунина рассказала о тестировании в Москве летающего такси Наталья Сергунина рассказала о тестировании в Москве летающего такси Снежный барс Аннет умерла в Московском зоопарке Снежный барс Аннет умерла в Московском зоопарке Метромост над Москвой-рекой появится на участке проектируемой Бирюлевской линии Метромост над Москвой-рекой появится на участке проектируемой Бирюлевской линии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
00:14
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
01:21
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
Армия Войска
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Блогер пожалел, что прокатился полуголым на капоте
00:48
Блогер пожалел, что прокатился полуголым на капоте
Происшествия
Автомобиль влетел в пять машин на светофоре
00:15
Автомобиль влетел в пять машин на светофоре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение