Александр Горовой. В четвертом квартале 2021 года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты, в это же время появится мобильное приложение для них, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ

Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве до декабря 2021 года. Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формат ID1). Как предполагается, электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, "станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью". Он будет отличаться более высокой степенью защиты в сравнении с бумажным, а при утере его можно будет быстро заблокировать.

"По инициативе мэра в четвертом квартале текущего года будет реализован эксперимент по паспорту с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина, который будет реализован на первом этапе через наши подразделения, а затем — посредством работы в МФЦ", — сказал Горовой на расширенной коллегии столичного главка МВД.

Также в четвертом квартале будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам, добавил он.