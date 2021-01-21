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Москва

В МВД рассказали, когда в Москве начнут выдавать цифровые паспорта 

РИА Новости 59 минут назад
В четвертом квартале 2021 года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты, в это же время появится мобильное приложение для них, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.
Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве до декабря 2021 года. Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формат ID1). Как предполагается, электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, "станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью". Он будет отличаться более высокой степенью защиты в сравнении с бумажным, а при утере его можно будет быстро заблокировать.

"По инициативе мэра в четвертом квартале текущего года будет реализован эксперимент по паспорту с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина, который будет реализован на первом этапе через наши подразделения, а затем — посредством работы в МФЦ", — сказал Горовой на расширенной коллегии столичного главка МВД.

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Также в четвертом квартале будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам, добавил он.
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Новости Москвы , Видео , Александр Горовой , МВД
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