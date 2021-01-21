В столице открылся инсультный стационар

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Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столичной больнице им. Ерамишанцева открылся инсультный стационар.

Об этом сообщает ФАН

Отделение разработано для оказания экстренной помощи пациентам с инсультом. Цифровой рентгеновский аппарат для диагностики сердечно-сосудистой системы находится в распоряжении сотрудников отделения, чтобы немедленно оказывать квалифицированную помощь жителям города, уточнила Ракова.

Новый центр стал 12-м по счёту учреждением подобного профиля в Москве.