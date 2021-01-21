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Москва

В Москве открылся инсультный стационар 

RT на русском 3 часа назад
В столице открылся инсультный стационар
Фото: Pixabay
Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столичной больнице им. Ерамишанцева открылся инсультный стационар.
Об этом сообщает ФАН.
Отделение разработано для оказания экстренной помощи пациентам с инсультом. Цифровой рентгеновский аппарат для диагностики сердечно-сосудистой системы находится в распоряжении сотрудников отделения, чтобы немедленно оказывать квалифицированную помощь жителям города, уточнила Ракова.
Новый центр стал 12-м по счёту учреждением подобного профиля в Москве.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в сочинском кожно-венерологическом диспансере открыли отделение для пациентов с COVID-19.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова
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