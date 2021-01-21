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Работы по укладке пути начались на Каланчевском путепроводе 

Москва24 30 минут назад
Работы по укладке пути начались на Каланчевском путепроводе
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Работы по укладке пути начали на Каланчевском путепроводе, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД). Отмечается, что речь идет о важнейшем участке МЦД между Курским вокзалом и станцией Каланчевская. Новый путепровод возводят с использованием современных технологий, что позволяет выйти на рекордные темпы.

"Первую арку моста возвели в сентябре, вторую — в ноябре, третью — в начале декабря 2020 года. Длина установленных арочных конструкций -— 51, 82 и 47 метров. Таким образом, укладка пути началась менее чем через полгода после начала работ", — говорится в сообщении.

Всего на Комсомольской площади построят три путепровода с девятью арочными конструкциями. Сборка четвертой конструкции путепровода под II и III главные пути уже ведется на стапелях стройплощадки. Одновременно строится платформа и вестибюль будущего ТПУ "Каланчевская", а также реконструируется автомобильный путепровод на улице Казакова.
Реконструкция участка Москва — Каланчевская — Курский вокзал проводится в целях дальнейшего развития МЦД-2 "Нахабино — Подольск" и запуска МЦД-4 "Апрелевка — Железнодорожная".
Реконструкцию участка Каланчевская — Курская планируется окончить в первом квартале 2023 года. Работы на объекте должны закончить на 1,5 года раньше, чем предполагалось ранее.
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