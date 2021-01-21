Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона «Москвич» 

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг ознакомился с ходом работ на стадионе "Москвич", реконструкция которого должна завершиться в 2022 году. По его словам, в настоящее время в Москве ведется строительство четырех футбольных полей круглогодичного использования, а также одного стадиона.

"Одним из самых популярных стадионов среди жителей столицы является стадион "Москвич". Здесь в разы увеличатся подтрибунные пространства, количество мест на стадионе, а сама инфраструктура будет международного уровня", — сказал Собянин журналистам.

Он добавил, что кроме футбольного поля будет оборудовано легкоатлетическое пространство для проведения соревнований российского и международного уровня.

По словам строителей, общая готовность арены составляет 30%.

"Концентрируйтесь, усиливайте строительные мощности и постарайтесь выполнить работы до конца года. Все, что требуется от города, мы обеспечим", — ответил мэр.

Реконструкция стадиона "Москвич" была начата в мае 2019 года. После завершения работ общая площадь спортивного сооружения увеличится с 1,9 до 9,7 тыс. кв. м.