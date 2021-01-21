Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона «Москвич» 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона «Москвич»
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг ознакомился с ходом работ на стадионе "Москвич", реконструкция которого должна завершиться в 2022 году. По его словам, в настоящее время в Москве ведется строительство четырех футбольных полей круглогодичного использования, а также одного стадиона.

"Одним из самых популярных стадионов среди жителей столицы является стадион "Москвич". Здесь в разы увеличатся подтрибунные пространства, количество мест на стадионе, а сама инфраструктура будет международного уровня", — сказал Собянин журналистам.

Он добавил, что кроме футбольного поля будет оборудовано легкоатлетическое пространство для проведения соревнований российского и международного уровня.
По словам строителей, общая готовность арены составляет 30%.

"Концентрируйтесь, усиливайте строительные мощности и постарайтесь выполнить работы до конца года. Все, что требуется от города, мы обеспечим", — ответил мэр.

Реконструкция стадиона "Москвич" была начата в мае 2019 года. После завершения работ общая площадь спортивного сооружения увеличится с 1,9 до 9,7 тыс. кв. м.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
ТАСС: последние новости
Удаленку и домашний режим продлили для защиты горожан из групп риска Удаленку и домашний режим продлили для защиты горожан из групп риска Метромост над Москвой-рекой построят в составе проектируемой Бирюлевской ветки метро Метромост над Москвой-рекой построят в составе проектируемой Бирюлевской ветки метро В Москве продлили запрет на обслуживание посетителей в кафе и ресторанах с 23:00 до 06:00 В Москве продлили запрет на обслуживание посетителей в кафе и ресторанах с 23:00 до 06:00
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
00:14
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
00:15
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
00:48
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
Происшествия
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
02:04
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение