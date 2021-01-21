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Москва

Две станции метрополитена откроют в столице после реконструкции в 2021 году 

Москва24 1 час назад
Две станции метро откроют после реконструкции в 2021 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Реконструкцию станций столичной подземки "Смоленская" и "Рижская" планируют закончить в этом году. Еще будет окончена реконструкция вестибюля станции "Новослободская", заявили в Telegram-канале Дептранса города.

"Помимо работ на пути, нам предстоит, например, провести ремонт более 150 эскалаторов. Кроме того, откроем три станции, которые пока закрыты на реконструкцию, — "Смоленскую", "Рижскую" и вестибюль "Новослободской", — приводят в департаменте заявление заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По словам Ликсутова, в прошлом году началась интеграция трамвайной инфраструктуры с Московским метрополитеном. Еще предстоит масштабная работа по ее усовершенствованию и внедрению новейших технологий в обслуживании 435 километров трамвайных путей.
Как подчеркнул Ликсутов, требования к качеству обслуживания постоянно пассажиров растут и на 2021 год поставлены амбициозные планы по развитию общественного транспорта. Ранее говорилось, что движение ограничили в районе участка Калужско-Рижской линии метро. Выделенные полосы появились на улице Профсоюзной — от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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