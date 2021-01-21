Две станции метро откроют после реконструкции в 2021 году

Реконструкцию станций столичной подземки "Смоленская" и "Рижская" планируют закончить в этом году. Еще будет окончена реконструкция вестибюля станции "Новослободская", заявили в Telegram-канале Дептранса города.

"Помимо работ на пути, нам предстоит, например, провести ремонт более 150 эскалаторов. Кроме того, откроем три станции, которые пока закрыты на реконструкцию, — "Смоленскую", "Рижскую" и вестибюль "Новослободской", — приводят в департаменте заявление заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По словам Ликсутова, в прошлом году началась интеграция трамвайной инфраструктуры с Московским метрополитеном. Еще предстоит масштабная работа по ее усовершенствованию и внедрению новейших технологий в обслуживании 435 километров трамвайных путей.

Как подчеркнул Ликсутов, требования к качеству обслуживания постоянно пассажиров растут и на 2021 год поставлены амбициозные планы по развитию общественного транспорта. Ранее говорилось, что движение ограничили в районе участка Калужско-Рижской линии метро. Выделенные полосы появились на улице Профсоюзной — от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая.