В составе Бирюлевской линии построят метромост над Москвой-рекой 

В составе Бирюлёвской линии метрополитена построят метромост над Москвой-рекой, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"Проектируемая Бирюлёвская линия метрополитена пройдет от тупиков за станцией "ЗИЛ" до районов Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное. На участке ветки между станциями "Батюнино" и "Москворечье" предусматривается строительство метромоста на пересечении с Москвой-рекой", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарёва.

Сейчас в столице проходят общественные обсуждения проектов Рублёво-Архангельской и Бирюлевской веток метро, которые в перспективе планируется объединить в новую диаметральную линию.

"Строительство позволит улучшить транспортное обслуживание целого ряда районов южного сектора города, а также кварталов реновации, развивающихся территорий ЗИЛ и тематического парка развлечений "Остров мечты", кроме того, будет заложена возможность продления ветки в поселение Рязановское", — указывается в сообщении.

Проект участка Рублёво-Архангельской линии от станции "Шелепиха" до станции "Липовая роща" предусматривает прокладку почти 13 километров метро в районах Хорошёво-Мнёвники и Строгино . Всего на участке будет шесть станций.

Предполагается, что совокупно оба выставленных на обсуждения участка метро будут обслуживать более 1,4 миллиона человек.