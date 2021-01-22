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Москва

Собянин отменил с 22 января некоторые ограничения по коронавирусу в Москве 

ТАСС и ещё 47 56 минут назад
Московские колледжи и спортшколы в пятницу вернутся к очному формату учебы, а музеи и библиотеки вновь откроют свои двери для посетителей, следует из указа мэра столицы, смягчающего введенные из-за пандемии коронавируса ограничительные меры.
Накануне в своем блоге мэр города Сергей Собянин отметил, что "ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм". И поскольку число новых случаев заражения в сутки в последнее время снизилось, власти решили значительно смягчить действующие ограничения.
Неделей ранее мэр подписал указ о возвращении с 18 января всех московских школьников к учебе в очном формате, их социальные карты разблокировали. С 19 октября 2020 года учащиеся 6-11-х классов занимались дистанционно.
О форматах учебы студентов
В пятницу, 22 января, перейти с дистанционного формата обучения на очный получили возможность московские колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении правительства Москвы. Транспортные карты учащихся с правом льготного проезда на общественном транспорте будут разблокированы.

"Московские колледжи примут свыше 90 тыс. студентов. Образовательные организации готовы к встрече ребят и строго соблюдают все рекомендации Роспотребнадзора. В частности, регулярно проводится термометрия, в помещениях установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук и бактерицидные лампы закрытого типа для обеззараживания воздуха, которые абсолютно безопасны для детей. При наличии признаков ОРВИ ученики и сотрудники в учебные заведения не допускаются", — сказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

При этом на дистанционном обучении пока останутся подведомственные правительству столицы вузы, поскольку по решению Минобрнауки России в федеральных вузах такой формат учебы сохраняется до 6 февраля 2021 года. Решение о дальнейшем формате обучения в городских вузах и разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с министерством.
Кроме того, отменяются и ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в торгово-развлекательных центрах, детских уголков и аналогичных мест развлечения и присмотра за детьми. Однако число детей и взрослых, одновременно находящихся на этих объектах, не может превышать 50% общей вместимости помещений.
О работе музеев и театров
С 22 января у театров, кинотеатров и концертных залов появилась возможность увеличить максимальное количество гостей с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала. Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и других подобных мероприятий. Но для них также есть условие о максимальном количестве посетителей в 50%.

"Мы все этому очень рады. Но надо отдавать себе отчет, что такие аккуратные, осторожные шаги стали возможны только в результате относительной стабилизации ситуации с пандемией в Москве. Естественно, мы должны принять все необходимые меры, чтобы возможности, которые у нас сегодня появились, не качнули ситуацию в негативную сторону", — сказал ТАСС руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Он призвал добросовестно соблюдать все требования, в том числе носить маски и перчатки и не забывать о социальной дистанции.

"Нам очень хочется как можно быстрее вернуться к нормальному, полноценному формату работы — офлайн, как это теперь принято говорить. Для этого прилагаются большие усилия. Серьезные надежды возлагаются на вакцинацию. В этом деятели искусства показывают пример и лично — как Владимир Машков, так и целыми организациями, как театр "Геликон-опера", который открыл у себя пункт вакцинации", — добавил Кибовский.

До улучшения эпидобстановки
По данным мэра, опубликованным в его блоге накануне, последнюю неделю в Москве ежедневно выявляют 2-4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, "что значительно меньше, чем в конце декабря". Снизилось и число госпитализаций — с 1,5-1,8 тыс. человек в предновогодние дни и праздники до 1,2-1,3 тыс. Собянин добавил, что "в коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тыс. человек — минимальное количество с конца ноября", свободно свыше 9 тыс. коек. Кроме того, уже привились от инфекции более 220 тыс. москвичей.
Мэр выразил надежду, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и власти смогут смягчить другие пока сохраняющиеся ограничения. В частности, пока осталось действующим требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций на дистанционную работу, сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Действуют ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений.
При этом, уточнил Собянин, после прохождения вакцинации от коронавируса социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы — они вновь смогут пользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.
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Новости Москвы , Видео , Общество , Владимир Машков , Сергей Собянин , Александр Кибовский , Роспотребнадзор , Правительство Москвы , Минобрнауки , ИТАР-ТАСС
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