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Москва

Более 3 тыс. лифтов заменят в столице по программе капремонта 

Москва24 и ещё 1 8 часов назад
Более 3 тысяч лифтов заменят по программе капремонта
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве в рамках программы капремонта планируется заменить более 3 тысяч лифтов, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Конкурсные процедуры для определения исполнителей проведены, работы по замене оборудования начаты во всех округах в соответствии с утвержденными графиками. Всего будет заменено 3 005 лифтов", — сказал он.

Заммэра отметил, что лифты необходимо менять после достижения срока предельной эксплуатации оборудования.

"Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники, с 2011 года в Москве заменили более 36 тысяч лифтов", — сказал он.

Бирюков рассказал, что если в подъезде несколько лифтов, то их меняют по очереди. Ранее сообщалось, что в Москве планируют отремонтировать по программе капремонта почти 4,5 тысячи многоквартирных домов в 2021–2023 годах. Как рассказывал Бирюков, все работы, перенесенные с 2020 на 2021 год, будут выполнены в полном объеме. Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Москве с 2015 года. Она охватывает 27 920 зданий, то есть почти каждую четвертую многоэтажку в городе.
Столичная программа капремонта рассчитана до 2044 года. В многоэтажках собираются отремонтировать более 350 тысяч инженерных систем и конструкций, привести в порядок газовое оборудование и заменить 112 тысяч лифтов.
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Новости Москвы , ЖКХ , Петр Бирюков , Московская область
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