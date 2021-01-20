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Москва

«Невозможно внести диван»: москвичи жалуются на узкие квартиры 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
В Москве пожаловались на узкие коридоры в квартирах по реновации
Фото: ФедералПресс / Елена Майорова
В московских Кузьминках попавшим под реновацию предлагают квартиры, в которые нельзя занести мебель. Об этом рассказывает телеграм-канал «360».

«Сама квартира хорошая, двухкомнатная, но есть проблема: ширина коридора составляет 80 сантиметров. Там нельзя поставить шкаф для обуви и невозможно пронести мебель в другие комнаты», — рассказывает Давид Толораян, один из участников программы реновации.

На слова Толораяна о маленьком коридоре, представители застройщика ответили: «Если вам не нравится, то пишите отказ от квартиры. Но фонд реновации не бесконечный».
С такой же проблемой столкнулись и другие люди. Например, еще один участник программы рассказала что в некоторых квартирах просто нет коридора. Есть большая кухня и хорошая спальня — но негде раздеться после входа в квартиру.
По негласным правилам программы реновации, предложенная квартира по планировке должна быть максимально приближена к изначальной квартире. Председатель «Общественного градостроительного совета» Максим Козловский объяснил, что по нормам, ширина коридора должна составлять не менее 1,2 метра и не более 1,5 метра, передает «телеканал 360».
Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что в Тюмени застройщики подняли цены на жилье и теперь купить квартиру становится невозможно даже с ипотекой.
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Новости Москвы , ФедералПресс , Телеканал "360° Подмосковье" , Тюменская Область , Тюмень
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