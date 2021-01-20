Две ветки московского метро захотели соединить 

Власти Москвы обсуждают возможность соединения перспективных Бирюлевской и Рублево-Архангельской веток метро. Заявление замдиректора института Генплана столицы Игорь Бахирев публикует «Интерфакс»

По его словам, новая диаметральная линия будет проходить за пределами действующего кольца подземки.

«Мы закладываем возможность продления Бирюлевской ветки на присоединенные территории Москвы с одной стороны и на северо-запад города. Предварительно радиус уйдет от территории ЗИЛа в сторону "Москва-Сити" и там соединится с другой перспективной линией метро — Рублево-Архангельской», — сказал Бахирев.

Пока работы по проектированию линии не ведутся.

«Мы лишь закладываем такую возможность. А что касается сроков будущего продления линии, то сегодня говорить об этом преждевременно», — добавил эксперт.

Ранее сообщалось , что в московском метро с 23 января по 9 февраля закроют участок Калужско-Рижской линии. Пассажиры не смогут воспользоваться оранжевой веткой метро на участке «Беляево» — «Новые Черемушки» из-за работ по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ).

В 2021 году в столице планируют построить 28,3 километра линий метро и открыть 11 новых станций, которые станут частью БКЛ — крупнейшего проекта в истории столичного метростроения. Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линию планируют построить к 2027 году.