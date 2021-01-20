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Москва

Центр «Моя карьера» подготовил цикл занятий по кибербезопасности 

Mos.ru 1 час назад
Центр «Моя карьера» подготовил цикл занятий по кибербезопасности
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Первое занятие пройдет 27 января.
Многие из-за пандемии COVID-19 перешли на дистанционную работу, в связи с этим повысилось использование облачных сервисов, мессенджеров и других сервисов хранения и передачи данных. Но также возросла угроза кибератак и кражи информации злоумышленниками. Центр «Моя карьера» подготовил цикл занятий по кибербезопасности, первое состоится 27 января. На нем участникам расскажут о принципах кибербезопасности и видах вредоносного программного обеспечения. На следующем занятии (29 января) участники узнают, что такое спам и фишинг, а также о том, как защитить личные данные. После тренинга каждый научится лучше защищать свои устройства, распознавать уловки хакеров и правильно работать с обновлениями и ссылками.

«В мире постоянно появляются новые тенденции в области цифровизации и онлайн-компетенций. Чтобы оставаться востребованным профессионалом практически в любой сфере, необходимо не просто владеть цифровыми технологиями, но и постоянно прокачивать свои навыки. Эксперты центра «Моя карьера» разработали новый цикл занятий по актуальной теме кибербезопасности, который особенно будет полезным для людей, работающих дистанционно», — отметил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

В центре также можно посетить занятия по изучению офисных программ, стать их участником могут как новички, так и опытные пользователи. Занятия предполагают и практическую часть: после инструкций тренера участники смогут повторить все изученные действия и попрактиковаться в работе над файлами.
В центре «Моя карьера» регулярно проходят вебинары, которые помогают освоить популярные компьютерные программы. Особенно это актуально для горожан старшего возраста. Преподаватели рекомендуют не бояться обращаться за компьютерной помощью к родственникам и знакомым, подробно записывать все шаги и чаще практиковаться.
Узнать подробности и записаться на занятия можно на сайте центра «Моя карьера» в разделе «Афиша».
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