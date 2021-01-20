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Москва

Башня-"кристалл" появится на Краснопресненской набережной 

Москва24 3 часа назад
Башня-"кристалл" появится на Краснопресненской набережной
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Проект башни-"кристалла" одобрен ​Москомархитектурой в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Двум зданиям третьей очереди строительства выдали свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения.

"В прошлом этот проект поддержал Архитектурный совет города Москвы, он действительно очень интересный, и я уверен, что уровень реализации будет на высоте", — уточнил Кузнецов.

По словам главного архитектора, таким образом появится современное дополнение к силуэту столицы в виде башни кристаллической формы.

"Кроме того, появится прогулочная зона, которая будет вести к набережной", — добавил Кузнецов.

По проекту ожидается постройка двух офисных зданий высотой 57 и 200 метров. У башни будет сложная скульптурная форма, которая придаст всему комплексу узнаваемый и запоминающийся вид. Еще планируется возвести трехэтажный подземный паркинг.
Ранее второй небоскреб Neva Towers в "Москва-Сити" был введен в эксплуатацию. Компания-застройщик представила властям все необходимые документы о завершении работ.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов , ЦМТ Москвы
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