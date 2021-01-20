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Москва

В Москве построят две многоэтажки в ЖК «Бусиновский парк» 

РИАМО 45 минут назад
Две многоэтажки построят в ЖК «Бусиновский парк»
Фото: РИА Новости
Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство двух корпусов в жилом корпусе «Бусиновский парк», дома возведут на севере города, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Дома появятся на Ижорской улице в районе Западное Дегунино недалеко от Химкинского лесопарка.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок жилых домов. К проверкам привлекут специалистов центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Разрешение на строительство действует до 19 июля 2023 года. Все работы выполнит инвестор.
В корпусе 2.1 разместится 480 квартир, в корпусе 2.2 — 192 квартиры. Первые этажи домов и одноэтажную пристройку между корпусами займут магазины, кафе и офисы.
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Новости Москвы , Олег Антосенко
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