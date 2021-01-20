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Москва

На Краснопресненской набережной в Москве появится башня-"кристалл" 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
В Москве построят башню-кристалл
Фото: сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
Москомархитектура одобрила проект башни-"кристалла" в Центре международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной. Двум зданиям третьей очереди строительства выдано свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения, рассказал ТАСС в среду главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"В прошлом этот проект поддержал архитектурный совет города Москвы, он действительно очень интересный, и я уверен, что что уровень реализации будет на высоте. Мы получим современное дополнение к силуэту города в виде башни кристаллической формы. Кроме того, появится прогулочная зона, которая будет вести к набережной", — пояснил Кузнецов.

По его словам, в рамках проекта построят два офисных здания высотой 57 и 200 м. Башня будет иметь сложную скульптурную форму, придающую всему комплексу запоминающийся вид.
На нижних этажах обоих корпусов откроются кафе и магазины, а на самом верху — смотровая площадка. Остальные площади будут отданы для офисов и вспомогательных помещений. Также предусмотрен трехэтажный подземный паркинг.
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Комментарии
Новости Москвы , Сергей Кузнецов , ЦМТ Москвы , ИТАР-ТАСС
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