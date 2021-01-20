Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

«Активные граждане» выберут задания для этнографической олимпиады 

Mos.ru и ещё 1 20 января 2021
«Активные граждане» выберут задания для этнографической олимпиады
Фото: Mos.ru
Участники проекта могут выбрать задания по созданию мультфильма или коллекции одежды в национальном стиле, а также предложить свои идеи.
В проекте «Активный гражданин» началось голосование, участники которого выберут задания для ежегодной этнографической олимпиады «Москва — столица многонациональной России». Ее дополнят новыми творческими заданиями. Проверить знания смогут не только школьники, но и все, кому интересны культура и традиции народов России. Олимпиада проходит дистанционно в течение всего учебного года.
В голосовании предложено несколько вариантов практических заданий — например, вопросы в формате олимпиады по итогам этнокультурных акций, создание мультфильма на этнографические темы, коллекции одежды и макета этноблокнота в национальном стиле. Можно выбрать до двух вариантов ответа, а также предложить собственные идеи.
Этнографическая олимпиада «Москва — столица многонациональной России» проводится уже четыре года. Ее задача — рассказать о народах России и об этнокультурном разнообразии Москвы, помочь школьникам приобрести навыки для жизни и успешного межкультурного общения. Организаторами олимпиады выступают Департамент образования и науки Москвы и городской Департамент национальной политики и межрегиональных связей при научно-методической поддержке Московского педагогического государственного университета. Подробную информацию об олимпиаде можно получить на сайте Городского методического центра.
Проект «Активный гражданин» начал работу в 2014 году, за это время к нему присоединились более 4,8 миллиона москвичей. С помощью голосований они решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки и центры госуслуг, высказывают мнение по многим другим вопросам.
В июне 2020 года на сайте проекта появилась онлайн-карта с изменениями, произошедшими в городе благодаря «активным гражданам».
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Mos.ru: последние новости
Центр «Моя карьера» подготовил цикл занятий по кибербезопасности Центр «Моя карьера» подготовил цикл занятий по кибербезопасности 18 января станция метро «Алма-Атинская» будет временно закрыта 18 января станция метро «Алма-Атинская» будет временно закрыта По новому стандарту: в Солнцеве строят детско-взрослую поликлинику По новому стандарту: в Солнцеве строят детско-взрослую поликлинику
Комментарии
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
00:14
Шамсутдинова отправили в колонию строгого режима
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
00:15
Водитель устроил «боулинг» пяти автомобилям в Петербурге
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
00:48
Полуголый поклонник Моргенштерна прокатился на капоте авто
Происшествия
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
02:04
Видео занятий миротворцев РФ по огневой подготовке
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение