«Активные граждане» выберут задания для этнографической олимпиады 

Участники проекта могут выбрать задания по созданию мультфильма или коллекции одежды в национальном стиле, а также предложить свои идеи.

В проекте «Активный гражданин» началось голосование , участники которого выберут задания для ежегодной этнографической олимпиады «Москва — столица многонациональной России» . Ее дополнят новыми творческими заданиями. Проверить знания смогут не только школьники, но и все, кому интересны культура и традиции народов России. Олимпиада проходит дистанционно в течение всего учебного года.

В голосовании предложено несколько вариантов практических заданий — например, вопросы в формате олимпиады по итогам этнокультурных акций, создание мультфильма на этнографические темы, коллекции одежды и макета этноблокнота в национальном стиле. Можно выбрать до двух вариантов ответа, а также предложить собственные идеи.

Проект «Активный гражданин» начал работу в 2014 году, за это время к нему присоединились более 4,8 миллиона москвичей. С помощью голосований они решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки и центры госуслуг, высказывают мнение по многим другим вопросам.