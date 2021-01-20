«Активные граждане» выберут задания для этнографической олимпиады 

Участники проекта могут выбрать задания по созданию мультфильма или коллекции одежды в национальном стиле, а также предложить свои идеи.
В проекте «Активный гражданин» началось голосование, участники которого выберут задания для ежегодной этнографической олимпиады «Москва — столица многонациональной России». Ее дополнят новыми творческими заданиями. Проверить знания смогут не только школьники, но и все, кому интересны культура и традиции народов России. Олимпиада проходит дистанционно в течение всего учебного года.
В голосовании предложено несколько вариантов практических заданий — например, вопросы в формате олимпиады по итогам этнокультурных акций, создание мультфильма на этнографические темы, коллекции одежды и макета этноблокнота в национальном стиле. Можно выбрать до двух вариантов ответа, а также предложить собственные идеи.
Этнографическая олимпиада «Москва — столица многонациональной России» проводится уже четыре года. Ее задача — рассказать о народах России и об этнокультурном разнообразии Москвы, помочь школьникам приобрести навыки для жизни и успешного межкультурного общения. Организаторами олимпиады выступают Департамент образования и науки Москвы и городской Департамент национальной политики и межрегиональных связей при научно-методической поддержке Московского педагогического государственного университета. Подробную информацию об олимпиаде можно получить на сайте Городского методического центра.
Проект «Активный гражданин» начал работу в 2014 году, за это время к нему присоединились более 4,8 миллиона москвичей. С помощью голосований они решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки и центры госуслуг, высказывают мнение по многим другим вопросам.
В июне 2020 года на сайте проекта появилась онлайн-карта с изменениями, произошедшими в городе благодаря «активным гражданам».