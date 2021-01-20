Мост через Сходню реконструируют

На Волоколамском шоссе идут работы по реконструкции моста через реку Сходня. Об этом 20 января сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, работы уже ведутся, в частности, завершился демонтаж железобетонных конструкций, пролётных строений и опор.
«Сейчас приступили к обустройству свайных оснований под новые опоры», — приводит слова Загрутдинова пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
По словам чиновника, обновлённый мост расширит движение до пяти полос в каждую сторону.
Также в рамках проекта предусмотрено строительство 3,7 километров дорог, возведение эстакады на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда, а также строительство и реконструкция трёх подземных переходов.