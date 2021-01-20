Мост через Сходню реконструируют

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Рафик Загрутдинов. На Волоколамском шоссе идут работы по реконструкции моста через реку Сходня. Об этом 20 января сообщил глава департамента строительства Москвы

По его словам, работы уже ведутся, в частности, завершился демонтаж железобетонных конструкций, пролётных строений и опор.

«Сейчас приступили к обустройству свайных оснований под новые опоры», — приводит слова Загрутдинова пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

По словам чиновника, обновлённый мост расширит движение до пяти полос в каждую сторону.

Также в рамках проекта предусмотрено строительство 3,7 километров дорог, возведение эстакады на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда, а также строительство и реконструкция трёх подземных переходов.