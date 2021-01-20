Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Как стать финансовым гуру: в Москве откроют «Венчурную академию» 

Mos.ru и ещё 2 3 часа назад
В столице откроют «Венчурную академию»
Фото: Mos.ru
На занятиях расскажут о ведущих венчурных трендах. Слушатели узнают, как увеличить первоначальный капитал, создать собственный фонд и снизить риски при финансировании стартапов.
В Москве откроют «Венчурную академию». Проект создан для повышения финансовой грамотности и знакомства с правилами инвестирования в инновационные компании. Занятия будут проходить на цифровой платформе Московского инновационного кластера. Обучение бесплатное, на конкурсной основе. Набор в первую группу уже открыт.
Курс предназначен для новичков в сфере венчурного инвестирования. Преподаватели расскажут, как можно увеличить первоначальный капитал, заключить выгодную финансовую сделку, а также открыть инвестиционный фонд. Помимо этого, слушатели узнают, как найти партнеров для создания синдиката, какие венчурные тренды станут ведущими в ближайшие годы и как снизить инвестиционные риски.
Поскольку речь на занятиях пойдет о венчуре (рискованном научно-техническом или технологическом бизнесе), к ним могут присоединиться и бизнес-ангелы. Это продвинутые специалисты, которые вкладывают средства в стартапы и помогают молодой компании масштабировать бизнес. Бизнес-ангелам не всегда удается найти перспективный венчурный проект для финансирования. В новой онлайн-академии они смогут восполнить недостающие знания.

«В образовательную программу «Венчурной академии» войдут лучшие практики инвестирования от экспертов из Кремниевой долины США и российских специалистов. Запуск нового проекта позволит не только повысить уровень компетенции инвесторов, но и увеличить приток частного капитала в перспективные проекты участников Московского инновационного кластера», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Подать заявку на участие в программе можно до 19 февраля включительно. В первую группу планируют набрать до 20 слушателей. Отбор проводится на конкурсной основе.
Экспертная комиссия будет рассматривать анкеты кандидатов по следующим критериям: наличие опыта в сфере предпринимательства, руководства коллективом и инвестирования, готовность претендента объединять сделки с различными фондами, а также наличие стартового капитала. В первую очередь выделят кандидатов, которые смогут вложить не менее одного миллиона рублей в любой российский стартап-проект в течение 12 месяцев после завершения обучения. Такой критерий отбора ввели, чтобы обучить наиболее активных инвесторов, которые готовы оказывать финансовую поддержку технологичным компаниям и таким образом развивать бизнес в Москве.
Первый поток приступит к занятиям 9 марта. Учеников «Венчурной академии» ждут более 20 мастер-классов, вебинаров и личных консультаций от наставников курса. Всего обучение займет около трех месяцев, последнее занятие состоится 27 мая.
Среди преподавателей курса — управляющие партнеры и руководители венчурных фондов, юристы и специалисты по инвестициям. Выпускники проекта получат сертификаты Московского инновационного кластера.
Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. Возможности для взаимодействия участников предоставляет портал i.moscow. На нем пользователям доступны инструменты, сервисы и меры поддержки для развития инновационных проектов. Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
Mos.ru: последние новости
Образовательный телепроект для школьников создан в столице Образовательный телепроект для школьников создан в столице Сергей Собянин проверил готовность московской энергосистемы к низким температурам Сергей Собянин проверил готовность московской энергосистемы к низким температурам Станцию МЦД-2 Печатники планируют открыть к осени 2021 года Станцию МЦД-2 Печатники планируют открыть к осени 2021 года
Комментарии
Новости Москвы , Алексей Фурсин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель с зажигалкой едва не взорвал бензоколонку
00:37
Водитель с зажигалкой едва не взорвал бензоколонку
Происшествия
Трамвай разорвало в ДТП в Нижнем Новгороде
00:08
Трамвай разорвало в ДТП в Нижнем Новгороде
Происшествия
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
03:24
У сына нет детей: гадалка украла младенца в Подмосковье
Происшествия Криминал
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
01:29
Россиянин в пододеяльнике обокрал магазин
Происшествия Криминал
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
02:20
Муж кассира дал отпор наглому грабителю и попал на видео в Волгограде
Происшествия
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
01:03
Превратившееся в ледяную пещеру общежитие в России сняли на видео
Общество
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
01:04
Дональд Трамп молится о Джо Байдене
В мире Политика
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
02:11
Кошку-киборга, ищущую новых хозяев, сняли на видео
Общество
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
00:59
Видео несения службы миротворцами в Карабахе
Армия
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
00:57
Видео учений экипажей вездеходов ДТ-30 «Витязь»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение