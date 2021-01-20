В столице откроют «Венчурную академию»

На занятиях расскажут о ведущих венчурных трендах. Слушатели узнают, как увеличить первоначальный капитал, создать собственный фонд и снизить риски при финансировании стартапов.

Москве откроют «Венчурную академию». Проект создан для повышения финансовой грамотности и знакомства с правилами инвестирования в инновационные компании. Занятия будут проходить на цифровой платформе Московского инновационного кластера. Обучение бесплатное, на конкурсной основе. Набор в первую группу уже открыт

Курс предназначен для новичков в сфере венчурного инвестирования. Преподаватели расскажут, как можно увеличить первоначальный капитал, заключить выгодную финансовую сделку, а также открыть инвестиционный фонд. Помимо этого, слушатели узнают, как найти партнеров для создания синдиката, какие венчурные тренды станут ведущими в ближайшие годы и как снизить инвестиционные риски.

Поскольку речь на занятиях пойдет о венчуре (рискованном научно-техническом или технологическом бизнесе), к ним могут присоединиться и бизнес-ангелы. Это продвинутые специалисты, которые вкладывают средства в стартапы и помогают молодой компании масштабировать бизнес. Бизнес-ангелам не всегда удается найти перспективный венчурный проект для финансирования. В новой онлайн-академии они смогут восполнить недостающие знания.

«В образовательную программу «Венчурной академии» войдут лучшие практики инвестирования от экспертов из Кремниевой долины США и российских специалистов. Запуск нового проекта позволит не только повысить уровень компетенции инвесторов, но и увеличить приток частного капитала в перспективные проекты участников Московского инновационного кластера», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Подать заявку на участие в программе можно до 19 февраля включительно. В первую группу планируют набрать до 20 слушателей. Отбор проводится на конкурсной основе.

Экспертная комиссия будет рассматривать анкеты кандидатов по следующим критериям: наличие опыта в сфере предпринимательства, руководства коллективом и инвестирования, готовность претендента объединять сделки с различными фондами, а также наличие стартового капитала. В первую очередь выделят кандидатов, которые смогут вложить не менее одного миллиона рублей в любой российский стартап-проект в течение 12 месяцев после завершения обучения. Такой критерий отбора ввели, чтобы обучить наиболее активных инвесторов, которые готовы оказывать финансовую поддержку технологичным компаниям и таким образом развивать бизнес в Москве.

Первый поток приступит к занятиям 9 марта. Учеников «Венчурной академии» ждут более 20 мастер-классов, вебинаров и личных консультаций от наставников курса. Всего обучение займет около трех месяцев, последнее занятие состоится 27 мая.

Среди преподавателей курса — управляющие партнеры и руководители венчурных фондов, юристы и специалисты по инвестициям. Выпускники проекта получат сертификаты Московского инновационного кластера.