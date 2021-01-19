В Москве установили величину прожиточного минимума

Сергей Собянин. Величину прожиточного минимума на 2021 год установили в столице, она составляет в расчете на душу населения 18 029 рублей, соответствующее постановление правительства города подписал мэр Москвы

«Для трудоспособного населения — 20 589 рублей, для пенсионеров — 13 496 рублей, для детей — 15 582 рубля», — говорится в документе.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения за третий квартал прошлого года в мегаполисе также был на уровне 18 029 рублей

В РФ в этом году прожиточный минимум составил 11 653 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для несовершеннолетних — 11 303 рубля, а для трудоспособных граждан — 12 702 рубля. Проезд и алкоголь: что подорожает в Москве с 1 января 2021 года>>