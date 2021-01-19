Исторический музей проведет бесплатные экскурсии 22 января

Бесплатные экскурсии пройдут в Государственном историческом музее в первый день его работы 22 января. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«В первый день работы посетителей ждет приятный подарок. В Историческом музее они смогут побывать на бесплатных экскурсиях и впервые за несколько месяцев увидеть экспонаты не через экран мобильного телефона или компьютера», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в музее по-прежнему будет действовать ограничение на количество людей в составе экскурсионной группы — не более пяти человек.

«Сотрудники музея очень ждали открытия и активно готовились к первым дням работы. Особое внимание было уделено безопасности. В зоне приема посетителей и экспозициях были установлены специальные рециркуляторы воздуха и бесконтактные тепловизоры, позволяющие замерять температуру сразу у нескольких входящих в помещение людей. За соблюдением правил посещения — ношением масок и перчаток — будут следить сотрудники музея. Мы очень надеемся, что предпринятые меры окажутся надежными и смогут максимально обезопасить наших посетителей» — приводятся в сообщении слова директора музея Алексея Левыкина.

С 22 января в Москве возобновляется работа музеев, библиотек и других учреждений культуры.