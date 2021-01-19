Девять соцобъектов построят в Солнцеве по программе реновации 

Девять социальных объектов построят по программе реновации в столичном районе Солнцево, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин

"Это два детских сада на 230 и 200 мест, блок начальных классов и школа на 175 и 500 учащихся соответственно, детская поликлиника на 320 посещений в смену, ФОК с бассейном и два общественных комплекса, в одном из которых откроется отделение ПФР и может разместиться офис "Мои документы", а также досуговый центр для детей", — приводятся слова Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, всего в районе планируется расселить и демонтировать 43 дома, где проживают свыше семи тысяч человек. При этом одно из зданий сохранят и реконструируют из-за его архитектурной ценности.

Левкин рассказал, что в настоящее время в этом районе три дома находятся в стадии проектирования.

"Всего на первом этапе программы в 2020–2024 годах предстоит расселить 1,7 тысячи жителей из семи домов", — сказал он. Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир и коснется около миллиона москвичей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Москве было построено 73 социальных объекта различного назначения, в том числе 22 детских сада, 14 школ, 14 объектов здравоохранения, 15 спортивных сооружений и шесть объектов культуры. Всего с 2011 года в столице возвели более 400 зданий образовательных учреждений, среди которых 295 детских садов и 110 школ.

Кроме того, в первом квартале 2021 года планируется передать под заселение шесть новостроек по программе реновации.

Планируется обеспечить жильем свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.