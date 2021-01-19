Курский вокзал реконструируют перед открытием МЦД-4

Курский вокзал в столице обновят перед открытием четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) «Киевско-Горьковский». Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.
«На Курском вокзале будем проводить дальше реконструкцию, переоборудование пассажирских платформ, будем готовить его. Основное, что там будет — очень большой поток пригородных поездов МЦД-2, МЦД-4 и оборота поездов горьковских тупиков Курского направления. Думаю, после майских праздников работы на Курском вокзале развернутся полным ходом», — заявил Пегов.
Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, на Киевском направлении Московской железной дороги ведутся работы, необходимые для запуска МЦД-4. До конца 2021 года планируется открыть семь станций, среди которых «Кокошкино», «Внуково», «Мещерская», «Толстопальцево», «Матвеевская», а также «Минская» и «Аминьевская». Открыть МЦД-4 планируется к 2024 году.