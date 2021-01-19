Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Курский вокзал в Москве реконструируют перед открытием МЦД-4 

Агентство «Москва» и ещё 2 1 час назад
Курский вокзал реконструируют перед открытием МЦД-4
Фото: ТАСС
Курский вокзал в столице обновят перед открытием четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) «Киевско-Горьковский». Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«На Курском вокзале будем проводить дальше реконструкцию, переоборудование пассажирских платформ, будем готовить его. Основное, что там будет — очень большой поток пригородных поездов МЦД-2, МЦД-4 и оборота поездов горьковских тупиков Курского направления. Думаю, после майских праздников работы на Курском вокзале развернутся полным ходом», — заявил Пегов.

Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, на Киевском направлении Московской железной дороги ведутся работы, необходимые для запуска МЦД-4. До конца 2021 года планируется открыть семь станций, среди которых «Кокошкино», «Внуково», «Мещерская», «Толстопальцево», «Матвеевская», а также «Минская» и «Аминьевская». Открыть МЦД-4 планируется к 2024 году.
Видео дня. За кого певица Монеточка вышла замуж
Агентство «Москва»: последние новости
Собянин назвал позитивной ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве после новогодних праздников Собянин назвал позитивной ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве после новогодних праздников Более 50 пар планируют пожениться в День всех влюбленных в Москве Более 50 пар планируют пожениться в День всех влюбленных в Москве CloudTips: Чаевые водителям такси в Москве в мороз оставляли на 43% чаще CloudTips: Чаевые водителям такси в Москве в мороз оставляли на 43% чаще
Комментарии
Новости Москвы , Международный аэропорт Внуково
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео купания Путина в проруби
00:10
Опубликовано видео купания Путина в проруби
Политика
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
00:02
Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини
Шоу-бизнес
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
00:56
Погоня за пьяным водителем в Вологодской области попала на видео
Происшествия
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
00:14
Драка авиапассажиров с работниками аэропорта из-за ручной клади попала на видео
Происшествия
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
00:53
Тигр загнал охотников на дерево и попал на видео
Происшествия
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
00:59
Протесты в США накануне инаугурации Байдена сняли на видео
США
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
00:38
Появилось видео с места ДТП с «Газелью» и фурой в Подмосковье
Происшествия
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:26
Извержение вулкана Этна попало на видео
Происшествия
Вытирающие ноги о Есенина покупатели магазина в Москве попали на видео
00:26
Вытирающие ноги о Есенина покупатели магазина в Москве попали на видео
Общество Новости Москвы
Самая сексуальная спортсменка тренируется в топе с глубоким декольте
00:20
Самая сексуальная спортсменка тренируется в топе с глубоким декольте
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение