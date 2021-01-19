Курский вокзал реконструируют перед открытием МЦД-4

«На Курском вокзале будем проводить дальше реконструкцию, переоборудование пассажирских платформ, будем готовить его. Основное, что там будет — очень большой поток пригородных поездов МЦД-2, МЦД-4 и оборота поездов горьковских тупиков Курского направления. Думаю, после майских праздников работы на Курском вокзале развернутся полным ходом», — заявил Пегов.