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Около 200 тысяч москвичей уже сделали COVID-прививку. В столице открыли 120 стационарных и выездных пунктов вакцинации от коронавируса, сообщил мэр Сергей Собянин в ходе координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией.

По его словам, чтобы победить коронавирус, нужно создать популяционный иммунитет, и вакцинация играет далеко не последнюю роль в этом направлении. Власти Москвы намерены продолжить мониторить ситуацию по вакцинации и уделять внимание, в первую очередь, гражданам из групп риска — старше 65 лет и имеющим хронические заболевания.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в столице 5 декабря 2020 года.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 898 442 случая заражения, скончались 12 625 человек.