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Москва

Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве 

Москва24 и ещё 9 1 час назад
Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом
Фото: ТАСС
В Москве фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 по всем направлениям, сообщил Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.

"В последнюю неделю после новогодних каникул ситуация позитивная. И в Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям", — сказал мэр.

По его словам, госпитализация пациентов с коронавирусом снизилась на 18%. Он отметил, что в городе свободно около 40% коронавирусных коек. Как подчеркнул мэр, это достаточно мощный запас.
При этом Собянин предупредил, что несмотря на позитивную динамику в борьбе с инфекцией, риски еще сохраняются.

"Нам нужно, во-первых, соблюдать установленные требования, во-вторых, мониторить ситуацию в ежедневном режиме, смотреть, как она будет развиваться дальше. Дай бог, чтобы она развивалась позитивно, как и сейчас", — добавил глава города.

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