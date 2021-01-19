Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

Москве фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 по всем направлениям, сообщил Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.

"В последнюю неделю после новогодних каникул ситуация позитивная. И в Москве мы фиксируем снижение заболеваемости по всем направлениям", — сказал мэр.

По его словам, госпитализация пациентов с коронавирусом снизилась на 18%. Он отметил, что в городе свободно около 40% коронавирусных коек. Как подчеркнул мэр, это достаточно мощный запас.

При этом Собянин предупредил, что несмотря на позитивную динамику в борьбе с инфекцией, риски еще сохраняются.