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Москва

Строительство апарт-отеля началось на улице Сретенка 

Агентство «Москва» и ещё 2 23 часа назад
На Сретенке началось строительство апарт-отеля
Фото: depositphotos.com
Началось возведение пятиэтажного апарт-отеля в центре Москвы, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«В Мосгосстройнадзор поступило извещение о начале работ на строительстве апарт-отеля переменной одно-двух-пятиэтажности с подземной автостоянкой в центре Москвы. Здание возводится на ул. Сретенка, вл. 13/26, стр. 1 в районе Мещанский за счет инвестора. Разрешения на строительство оформлено со сроком действия до конца 2024 года», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в пятиэтажном комплексе площадью 10,6 тыс. кв. м разместится 32 апартамента с панорамными окнами. Инфраструктура апарт-отеля будет включать общественную зону с магазинами, предприятиями общественного питания и офисами. Запланировано открытие бассейна и СПА-центра площадью 528 кв. м, который предназначен для физкультурно-оздоровительных занятий и включает зал для групповых тренировок. В летнее время будут работать открытые террасы. В подземной части обустроят паркинг на 48 машин, а также индивидуальные кладовые для жильцов.
Отмечается, что прилегающую территорию благоустроят и озеленят, создадут проезды и тротуары из гранитной плитки, устроят газоны. Въезд на территорию организуют с Большого Сергиевского пер., выезд — на Пушкарев пер.
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