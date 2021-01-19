За сутки выявили 3115 случаев заражения коронавирусом

Москве за последние сутки выявили 3115 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 898 447. Обновленная статистика во вторник, 19 января, приведена на сайте стопкоронавирус.рф

В столице за все время вылечился 747 881 пациент, из этого числа 4532 — выздоровевшие только за прошедшие 24 часа. Число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии составило 12 625, в том числе известно о 84 летальных исходах за последние сутки.

В Московской области зарегистрировано 1072 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в регионе — 179 905. За все время выздоровели 139 228 человек. Умерших всего 3335.