В День всех влюбленных поженятся более 50 пар

Более 50 пар в Москве планируют заключить брак в День всех влюбленных в двух дворцах бракосочетания. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В преддверии романтического праздника, Дня всех влюбленных, в загсах Москвы планируют пожениться более 800 пар, также более 60 церемоний пройдет на необычных площадках столицы. Сам праздник выпал на воскресенье, официальный выходной день отделов ЗАГС. Торжественные церемонии будут проходить более чем для 50 пар в двух дворцах бракосочетания, которые работают ежедневно. Во Дворце бракосочетания № 1, более известном как Грибоедовский загс, поженится максимальное количество пар — более 30, а во Дворце бракосочетания № 3 запланировано проведение около 20 церемоний", — говорится в сообщении.

Канун праздника выпадает на красивую дату 12.02.2021, популярную среди новобрачных. Торжественные церемонии бракосочетания пройдут и на необычных площадках столицы. Пары заключат брак в особняке на Волхонке, усадьбе Муравьевых-Апостолов и усадьбе Васильчиковых, в башне "Око", на стадионе в "Лужниках" и других площадках.

День всех влюбленных считается одним из самых популярных праздников среди столичных молодоженов. В прошлом году, несмотря на будний день, 14 февраля поженились около 500 пар. Среди них разыгрывали сертификаты на посещение Останкинской телебашни и романтическую фотосессию, также были подготовлены акции в отделах ЗАГС, а во Дворце бракосочетания № 1 торжественные церемонии провели ведущие известного радио.