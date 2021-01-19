Во вторник в столице пройдет небольшой снег

"Сегодня на погоду столицы начнёт оказывать влияние своей юго-западной частью Атлантический циклон. Погода будет преимущественно облачная, местами пройдёт небольшой снег. Температура в Москве составит минус 11-13, по области до минус 10-15 градусов", — сообщил Леус.