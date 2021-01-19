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Москва

Погода в Москве: Москвичей во вторник ожидает небольшой снег и до минус 13 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Во вторник в столице пройдет небольшой снег
Фото: ТАСС
Небольшой снег и до минус 13 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня на погоду столицы начнёт оказывать влияние своей юго-западной частью Атлантический циклон. Погода будет преимущественно облачная, местами пройдёт небольшой снег. Температура в Москве составит минус 11-13, по области до минус 10-15 градусов", — сообщил Леус.

Ветер западный 2-7 метра в секунду, атмосферное давление окажется в пределах нормы и составит 747 миллиметров ртутного столба.
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Новости Москвы , Погода , РИА Новости
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