Во вторник в столице пройдет небольшой снег

Небольшой снег и до минус 13 ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду столицы начнёт оказывать влияние своей юго-западной частью Атлантический циклон. Погода будет преимущественно облачная, местами пройдёт небольшой снег. Температура в Москве составит минус 11-13, по области до минус 10-15 градусов", — сообщил Леус.
Ветер западный 2-7 метра в секунду, атмосферное давление окажется в пределах нормы и составит 747 миллиметров ртутного столба.