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Москва

Москвичи заметили густые облака пара над Москвой-рекой 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Москвичи заметили густые облака пара над Москвой-рекой
Фото: РИА Новости
Густые облака пара возникли над поверхностью Москвы-реки ниже Перервинской плотины из-за редкого природного явления. Феномен можно будет наблюдать до потепления, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

"Сегодня на участке ниже Перервинской плотины москвичи заметили редкое природное явление, при котором по зеркалу воды скользят густые облака пара. При резком снижении температуры воздуха речная вода не успевает равномерно охлаждаться: донные слои остаются значительно теплее поверхности", — объяснили в ГУП "Мосводосток".

Там добавили, что при попадании в реку воды из Перервинской плотины происходит интенсивное смешивание слоев и общая температура воды на этом участке повышается. При контакте теплой воды с ледяным воздухом происходит интенсивное испарение.
По словам представителя ведомства, феномен парения продлится недолго — до повышения температуры воздуха.
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Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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