Парки Москвы проведут мастер-классы и экскурсии

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Столичные парки проведут мастер-классы, экскурсии и видеолекции с 18 по 24 января.

В частности, парк «Северное Тушино» организует онлайн-экскурсию, посвящённую работе российских подводников, а парк «Фили» опубликует интервью с музыкантом Александром Скляром

В музее-усадьбе «Кусково» расскажут о жизни усадьбы в конце XIX — начале XX века.

Бабушкинский парк проведёт цикл онлайн-занятий «Как понизить свою эмоциональность».