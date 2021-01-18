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Парки Москвы проведут мастер-классы и экскурсии с 18 по 24 января 

RT на русском 1 час назад
Парки Москвы проведут мастер-классы и экскурсии
Фото: Музей истории ВМФ / © Официальный сайт Мэра Москвы
Столичные парки проведут мастер-классы, экскурсии и видеолекции с 18 по 24 января.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В частности, парк «Северное Тушино» организует онлайн-экскурсию, посвящённую работе российских подводников, а парк «Фили» опубликует интервью с музыкантом Александром Скляром.
В музее-усадьбе «Кусково» расскажут о жизни усадьбы в конце XIX — начале XX века.
Бабушкинский парк проведёт цикл онлайн-занятий «Как понизить свою эмоциональность».
Ранее телеканал «360» сообщал о фестивале «Мастерская Рождества» в Московской области.
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Новости Москвы , Александр Скляр , Московская область
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