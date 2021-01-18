Спортивный клуб открылся в Южном Медведкове

«Кроме того, в спортклубе будет работать зона групповых программ, зона единоборств, залы йоги, аквазона с бассейном и SPA-салоном. Клуб предлагает посетителям большое разнообразие спортивных программ, в том числе тренировки по самообороне для женщин, занятия кикбоксингом и боксом, греко-римской борьбой, а также танцевальные тренировки и групповые гонки на велотренажерах. Специальная детская комната, предназначена для проведения развивающих и корректирующих занятий», — цитирует Левкина пресс-служба.