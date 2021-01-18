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Москва

В московском метро появились кнопки вызова контролера-кассира 

Российская Газета 1 час назад
В метро появились кнопки вызова контролера-кассира
Фото: РИА Новости
Новая услуга для пассажиров — вызов контролера-кассира — появилась в столичной подземке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Вызвать контролера можно с помощью специальной кнопки. Первым такими кнопками оборудовали вход на станцию метро "Пушкинская". Кнопки "Вызов персонала" расположены на каждом билетном автомате и кабине дежурного у турникетной линейки.

"Воспользоваться кнопкой можно, если возникли сложности с покупкой билета в автомате или при проходе через турникет. Если кнопки будут востребованы, возможно, и другие станции оборудуют подобной системой вызова контролера-кассира", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что в столичной подземке рассматривают возможность открытия новой услуги в кассах — продажи билета по лицу пассажира. Обязательной эта услуга не станет, но такую опцию предложат пассажирам подземки.
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