В метро появились кнопки вызова контролера-кассира

"Воспользоваться кнопкой можно, если возникли сложности с покупкой билета в автомате или при проходе через турникет. Если кнопки будут востребованы, возможно, и другие станции оборудуют подобной системой вызова контролера-кассира", — сообщили в пресс-службе.