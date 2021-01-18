Москвичи смогут оплатить проезд в метро с помощью сканирования лица

В московском метро смогут внедрить оплату проезда с помощью сканирования лица. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента.
Как цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в настоящее время идет работа над реализацией платежей по лицу в кассах мосметро.
"Обязательной такая оплата, конечно же, не станет, но опцию такую мы предложим", — сказал Ликсутов.
Он напомнил, что в текущем году на турникетах в метро планируется запустить систему оплаты проезда с помощью биометрических данных лица пассажира (система FacePay).
"На тесте совершали уже 2 тысячи успешных проходов", — отметил заммэра.