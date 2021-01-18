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Москва

В московском метро можно будет оплатить проезд лицом 

Российская Газета 1 час назад
Москвичи смогут оплатить проезд в метро с помощью сканирования лица
Фото: РИА Новости
В московском метро смогут внедрить оплату проезда с помощью сканирования лица. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента.
Как цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в настоящее время идет работа над реализацией платежей по лицу в кассах мосметро.

"Обязательной такая оплата, конечно же, не станет, но опцию такую мы предложим", — сказал Ликсутов.

Он напомнил, что в текущем году на турникетах в метро планируется запустить систему оплаты проезда с помощью биометрических данных лица пассажира (система FacePay).
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"На тесте совершали уже 2 тысячи успешных проходов", — отметил заммэра.

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Новости Москвы , Максим Ликсутов
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