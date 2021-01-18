В Московском метрополитене появится функция оплаты проезда по лицу. Об этом глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил ТАСС.

18 сентября, как сообщал «Рамблер», Ликсутов заявил, что весной 2021 года на каждой станции метро Москвы появятся турникеты с функцией оплаты проезда по лицу пассажира. Сегодня он подтвердил, что запуск этой функции планируется в текущем году. Также чиновник рассказал, что в настоящее время ведется работа над внедрением оплаты по лицу в кассах метрополитена.

Кроме того, он сообщил, что столичные власти ведут переговоры с властями более чем 25 регионов об интеграции на их общественном транспорте московской билетной системы с картой «Тройка». Ликсутов назвал ее удобным инструментом для анализа маршрутной сети и быстрой реакции для улучшения сервиса для пассажиров.

С ноября в метро Москвы проводится пилотный проект — на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях действуют скидки на проезд до 50% с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Пилот продлится до 2 июля 2021 года, а его целью является снижение нагрузки в час пик и возможность лучшего соблюдения социальной дистанции в метро.