Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Собянин осмотрел ход реконструкции станции метро «Каховская» 

Агентство «Москва» и ещё 21 3 часа назад
Собянин осмотрел ход реконструкции станции метро «Каховская»
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции станции «Каховская» Большой кольцевой линии столичной подземки, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Каховская линия была самой маленькой в Москве, поперечной линией, соединяющей радиальные направления. Всего три станции. Поезда ходили один раз в пять минут, и загрузка ее была одной из самых маленьких. Мы приняли решение интегрировать ее в Большую кольцевую линию. Она, конечно, придаст совершенно новые значения, функцию и даст другие совершенно возможности для жителей, которые живут рядом, для передвижения по Москве. Но для этого нам пришлось практически полностью провести реконструкцию этой линии. В том числе и станции «Каховская», — сказал Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что реконструкция станции и включение ее в состав строящейся Большой кольцевой линии позволит улучшить транспортную доступность проживающих вблизи граждан.

«Очень важная станция, потому что вокруг одна из крупнейших программ реновации: 180 домов придется переселить и, конечно, требуются дополнительные мощности для обеспечения транспортом жителей этого района. Работы очень важные, сложные. Приходится работать между радиальными, действующими ветками метро, ну, и в рамках реконструкции существующих станций», — добавил Сергей Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, в настоящее время на станции ведутся архитектурно-отделочные работы, устройство основных конструкций вестибюля и нового перехода на «Севастопольскую». Общая строительная готовность составляет 50%.
Проходка тоннелей, связывающих «Каховскую» с будущей станцией «Зюзино» БКЛ, полностью завершена. Проходческие щиты работают дальше, сооружая тоннели между «Зюзино» и «Калужской».
Также станция «Каховская» станет более удобной для маломобильных пассажиров. В одном из вестибюлей установят лифт, связывающий платформу с кассовым залом и выходом на пересечении ул. Азовская и Каховка.
Отмечается, что в 2021 году планируется завершить реконструкцию станции. А в 2022 году предполагается завершить реконструкцию станций «Варшавская» и «Каширская» и ввести их в эксплуатацию вместе с восточным участком БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской».
Видео дня. Новогодняя сказка звезд шоу-бизнеса превратилась в кошмар
Агентство «Москва»: последние новости
Более 200 новых вагонов поступят в состав железнодорожного транспорта Москвы до конца года Более 200 новых вагонов поступят в состав железнодорожного транспорта Москвы до конца года В ГУМе начала работу выездная бригада вакцинации от COVID-19 В ГУМе начала работу выездная бригада вакцинации от COVID-19 Многопрофильный спортивный клуб открылся в районе Южное Медведково Многопрофильный спортивный клуб открылся в районе Южное Медведково
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
01:00
Полицейские реанимировали потерявшего сознание пенсионера и попали на видео
Происшествия
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Водитель внедорожника насмерть сбил человека и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
01:03
Опубликовано видео последствий стихийных бедствий в Индонезии
Происшествия
Тысячи людей пытаются прорваться в США
01:32
Тысячи людей пытаются прорваться в США
Происшествия В мире
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
00:18
Появилось видео с криками о помощи с места крушения Boeing
Происшествия В мире
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
01:13
Нападение бродячих собак на детей в Астраханской области попало на видео
Происшествия
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
00:44
Американец выстрелил в упор в своего друга в магазине
Происшествия В мире
Удар молнии в мужчину сняли на видео
00:18
Удар молнии в мужчину сняли на видео
Происшествия В мире
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
00:33
Американцы вышли к капитолию с автоматами и попали на видео
В мире США
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
00:57
Boeing отправил в космос ракету с 9 спутниками
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение