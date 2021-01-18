Собянин осмотрел ход реконструкции станции метро «Каховская» 

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции станции «Каховская» Большой кольцевой линии столичной подземки, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Каховская линия была самой маленькой в Москве, поперечной линией, соединяющей радиальные направления. Всего три станции. Поезда ходили один раз в пять минут, и загрузка ее была одной из самых маленьких. Мы приняли решение интегрировать ее в Большую кольцевую линию. Она, конечно, придаст совершенно новые значения, функцию и даст другие совершенно возможности для жителей, которые живут рядом, для передвижения по Москве. Но для этого нам пришлось практически полностью провести реконструкцию этой линии. В том числе и станции «Каховская», — сказал Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что реконструкция станции и включение ее в состав строящейся Большой кольцевой линии позволит улучшить транспортную доступность проживающих вблизи граждан.

«Очень важная станция, потому что вокруг одна из крупнейших программ реновации: 180 домов придется переселить и, конечно, требуются дополнительные мощности для обеспечения транспортом жителей этого района. Работы очень важные, сложные. Приходится работать между радиальными, действующими ветками метро, ну, и в рамках реконструкции существующих станций», — добавил Сергей Собянин.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы , в настоящее время на станции ведутся архитектурно-отделочные работы, устройство основных конструкций вестибюля и нового перехода на «Севастопольскую». Общая строительная готовность составляет 50%.

Проходка тоннелей, связывающих «Каховскую» с будущей станцией «Зюзино» БКЛ, полностью завершена. Проходческие щиты работают дальше, сооружая тоннели между «Зюзино» и «Калужской».

Также станция «Каховская» станет более удобной для маломобильных пассажиров. В одном из вестибюлей установят лифт, связывающий платформу с кассовым залом и выходом на пересечении ул. Азовская и Каховка.

Отмечается, что в 2021 году планируется завершить реконструкцию станции. А в 2022 году предполагается завершить реконструкцию станций «Варшавская» и «Каширская» и ввести их в эксплуатацию вместе с восточным участком БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской».