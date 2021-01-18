Турникеты московского метро оказались самыми быстрыми в мире 

Самые быстрые в мире турникеты работают в метро Москвы . Об этом заместитель мэра столицы Максим Ликсутов 18 ноября написал в своей личной колонке на Едином портале городского транспорта.

По его словам, в столичной подземке турникет открывается уже через 0,03 секунды. Причем в скором времени этот показатель должен быть улучшен еще в полтора раза — до 0,02 секунды, отметил вице-мэр.

Также Ликсутов отметил, что благодаря системе московской системе оплаты общественного транспорта «Тройка» выпуск бумажных билетов удалось сократить в шесть раз. Благодаря этому очереди в кассы на уменьшились на 40−70%. Также подобный механизм дал ежегодную экономию в 2,5 млрд рублей и уменьшил вред для окружающей среды равноценному двум тысячам деревьев ежегодно.