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Москва

Турникеты московского метро оказались самыми быстрыми в мире 

ИА Regnum и ещё 2 3 часа назад
Турникеты московского метро оказались самыми быстрыми в мире
Фото: РИА Новости
Самые быстрые в мире турникеты работают в метро Москвы. Об этом заместитель мэра столицы Максим Ликсутов 18 ноября написал в своей личной колонке на Едином портале городского транспорта.
По его словам, в столичной подземке турникет открывается уже через 0,03 секунды. Причем в скором времени этот показатель должен быть улучшен еще в полтора раза — до 0,02 секунды, отметил вице-мэр.
Также Ликсутов отметил, что благодаря системе московской системе оплаты общественного транспорта «Тройка» выпуск бумажных билетов удалось сократить в шесть раз. Благодаря этому очереди в кассы на уменьшились на 40−70%. Также подобный механизм дал ежегодную экономию в 2,5 млрд рублей и уменьшил вред для окружающей среды равноценному двум тысячам деревьев ежегодно.
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