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Новый жилой квартал появится в столичных Раменках 

РИАМО и ещё 1 5 часов назад
Новый жилой квартал появится в Раменках
Фото: РИАМО, Александр Манзюк
Выдано разрешение на строительство второй очереди жилого квартала «Событие» в районе Раменки Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Квартал 9.1 расположится между улицей Лобачевского и платформой Матвеевское в Западном административном округе. Девелопером выступит компания «Донстрой».

«Общая площадь квартала 9.1 составляет 66 636 квадратных метров. Это жилой корпус переменной этажности от 13 до 36 этажей, объединенный общим стилобатом. Всего в нем запланировано 498 квартир общей площадью более 38 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что в зданиях расположится зона коворкинга, а также 8 других коммерческих помещений и детский сад на 100 мест. Подземная парковка рассчитана на 329 машин.
В первой очереди ЖК «Событие» строится три корпуса. Их девелопер планирует завершить в 2021 году.
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Новости Москвы , Анастасия Пятова
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