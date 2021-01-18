Новый жилой квартал появится в Раменках

«Общая площадь квартала 9.1 составляет 66 636 квадратных метров. Это жилой корпус переменной этажности от 13 до 36 этажей, объединенный общим стилобатом. Всего в нем запланировано 498 квартир общей площадью более 38 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.