В ГУМе начала работу выездная бригада вакцинации от COVID-19 

«В Москве продолжает набирать обороты вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 190 тыс. москвичей уже сделали прививку, а еще более 100 тыс. — записались на процедуру. По поручению президента РФ в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад. И сегодня такие бригады сотрудников городских поликлиник начали работать в ГУМе. Это очень удобно, москвичи могут сходить в магазин и одновременно, не теряя времени, вакцинироваться от COVID-19. Все санитарно-эпидемиологические требования здесь обеспечиваются. Мы благодарим руководство ГУМа, которое предоставило нам такие условия для организации вакцинации. Также выездные бригады будут работать на ряде других точек в городе, и, если такой формат будет пользоваться популярностью, мы будем увеличивать их количество», — рассказала вице-мэр. Выездная бригада будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00, добавила Анастасия Ракова.
«Достаточно оперативно мы выполнили все санитарно-эпидемиологические требования: бесперебойное электричество, водоснабжение, минимум 17 кв. м для процедурного кабинета и другие. Я лично столкнулся с этой коварной болезнью и очень заинтересован в том, чтобы все посетители ГУМа, то есть порядка 30 тыс. человек в день, получили возможность защититься от нее. Как быстро отреагировало правительство Москвы, и, в частности, Комплекс социального развития, это удивительно. Чтобы утром в куплете, а вечером в газете — это редкость. На прошлой неделе мы начали обсуждение, и вот сегодня выездная бригада уже принимает первых пришедших на вакцинацию», — отметил Михаил Куснирович.