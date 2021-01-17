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Москва

В ГУМе начала работу выездная бригада вакцинации от COVID-19 

Агентство «Москва» и ещё 3 17 января 2021
В ГУМе начала работу выездная бригада вакцинации от COVID-19
Фото: РИА Новости
С 18 января в ГУМе начала работу выездная бригада вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве продолжает набирать обороты вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день 190 тыс. москвичей уже сделали прививку, а еще более 100 тыс. — записались на процедуру. По поручению президента РФ в Москве мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад. И сегодня такие бригады сотрудников городских поликлиник начали работать в ГУМе. Это очень удобно, москвичи могут сходить в магазин и одновременно, не теряя времени, вакцинироваться от COVID-19. Все санитарно-эпидемиологические требования здесь обеспечиваются. Мы благодарим руководство ГУМа, которое предоставило нам такие условия для организации вакцинации. Также выездные бригады будут работать на ряде других точек в городе, и, если такой формат будет пользоваться популярностью, мы будем увеличивать их количество», — рассказала вице-мэр. Выездная бригада будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00, добавила Анастасия Ракова.

Сейчас в ГУМ работает один пункт, вскоре откроется дополнительный, отметила она. В свою очередь президент группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович подчеркнул, что ГУМ организовал пункт вакцинации с соблюдением всех мер эпидбезопасности.

«Достаточно оперативно мы выполнили все санитарно-эпидемиологические требования: бесперебойное электричество, водоснабжение, минимум 17 кв. м для процедурного кабинета и другие. Я лично столкнулся с этой коварной болезнью и очень заинтересован в том, чтобы все посетители ГУМа, то есть порядка 30 тыс. человек в день, получили возможность защититься от нее. Как быстро отреагировало правительство Москвы, и, в частности, Комплекс социального развития, это удивительно. Чтобы утром в куплете, а вечером в газете — это редкость. На прошлой неделе мы начали обсуждение, и вот сегодня выездная бригада уже принимает первых пришедших на вакцинацию», — отметил Михаил Куснирович.

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно. В ближайшие дни сделать прививку против коронавируса можно будет во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», ГУМе, фудмолле «Депо», «Геликон-Опере», в любой удобный день. Также вакцинация будет проводиться в торговых центрах «Океания», «Город», «Саларис», «К-153», Columbus и «Калейдоскоп». В торговых центрах «Океания» и «Город» вакцинация начнется 20 января и будет продолжаться неделю. С 27 января по 2 февраля она продолжится в торговых центрах «Саларис» и «К-153». В торговых центрах Columbus и «Калейдоскоп» прививку можно будет сделать с 3 по 9 февраля. В данных точках выездные бригады будут работать по одной неделе, а к моменту, когда у человека подойдет 21 день после прививки, бригада вернется, чтобы обеспечивать вакцинацию вторым компонентом. Вакцинация выездными бригадами проводится без предварительной записи. График работы выездных бригад опубликован на портале mos.ru.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , Михаил Куснирович , Правительство Москвы , Mos.ru
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