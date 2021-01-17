В Москве выявили 4012 новых случаев коронавируса 

Все новости на карте

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4012, Санкт-Петербурге — 3316, Подмосковье — 1426, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: Москва 4012, Санкт-Петербург 3316, Московская область 1426", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев заболевания в Еврейской автономной области — 11, Ненецком автономном округе — шесть, Чукотском автономном округе — один.

За сутки в Москве госпитализировано 1340 пациента с коронавирусом, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве за сутки 1340 человек госпитализировали с коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице скончалось 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.