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В Москве выявили 4012 новых случаев коронавируса 

РИА Новости и ещё 2 17 января 2021
В Москве выявили 4012 новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4012, Санкт-Петербурге — 3316, Подмосковье — 1426, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: Москва 4012, Санкт-Петербург 3316, Московская область 1426", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев заболевания в Еврейской автономной области — 11, Ненецком автономном округе — шесть, Чукотском автономном округе — один.
За сутки в Москве госпитализировано 1340 пациента с коронавирусом, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве за сутки 1340 человек госпитализировали с коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице скончалось 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Общество , Ситуация в мире
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