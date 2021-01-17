Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Погода в Москве: В Москве температура воздуха впервые за зиму опустилась ниже -20 °С 

RT на русском 1 час назад
В Москве ночь на 17 января стала самой морозной с начала зимы. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя столичного метеобюро.

«К 07:00 температура воздуха на главной метеостанции города на ВДНХ опустилась до -20,3 °С. Это пока минимум для нынешней зимы», — рассказал он.

По словам синоптика, предыдущая морозная ночь была зафиксирована 15 января, когда температура воздуха составила -18,6 °С.
Москву ждут 28-градусные крещенские морозы
В метеобюро рассказали, что абсолютный температурный рекорд холода для 17 января в Москве был установлен в 1940 году (-42,1 °С).
RT на русском: последние новости
Власти оценили возможность новой волны коронавируса в Москве Власти оценили возможность новой волны коронавируса в Москве Для вакцинации от COVID-19 в Москве больше не нужна справка с работы Для вакцинации от COVID-19 в Москве больше не нужна справка с работы Пользователи скачали приложение «Моя Москва» более 2 млн раз Пользователи скачали приложение «Моя Москва» более 2 млн раз
Новости Москвы , Видео , Погода , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гибель женщины во время селфи попала на видео
01:00
Гибель женщины во время селфи попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
00:07
Опубликовано видео столкновения «КАМАЗа» с вертолетом
Происшествия
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
00:54
Одновременный полёт шести «Русланов» сняли на видео
Войска
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
00:11
«Снежное сумасшествие» на горном курорте Сочи показали на видео
Общество
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину
Происшествия
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
01:26
Появилось видео с обледеневшей Останкинской телебашней
Новости Москвы
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
00:38
Машина влетела в кофейню в Петербурге и попала на видео
Происшествия
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
00:26
Младенца за рулем автомобиля сняли на видео
Происшествия
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
01:23
Водитель выехал навстречу севшему Boeing и попал на видео
В мире
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
00:48
Появилось видео с места пожара отеля на Занзибаре
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение