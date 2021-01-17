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Москве ночь на 17 января стала самой морозной с начала зимы. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя столичного метеобюро.

«К 07:00 температура воздуха на главной метеостанции города на ВДНХ опустилась до -20,3 °С. Это пока минимум для нынешней зимы», — рассказал он.

По словам синоптика, предыдущая морозная ночь была зафиксирована 15 января, когда температура воздуха составила -18,6 °С.

В метеобюро рассказали, что абсолютный температурный рекорд холода для 17 января в Москве был установлен в 1940 году (-42,1 °С).