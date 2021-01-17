Москву ждут 28-градусные крещенские морозы

Роман Вильфанд. Температура воздуха в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне, в Москве и области будет достигать минус 24 градусов, а местами минус 28 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра

"В ночь … минус 21-26 градусов, в пониженных местах до минус 28 градусов. Совсем не жарко в Крещенскую ночь. Температура от минус 19 до минус 24 градусов. По-настоящему холодная", — рассказал он.

Как уточнил Вильфанд, дневные температуры тоже радовать не будут. Они будут находиться в диапазоне от минус 15 до минус 20 градусов.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.