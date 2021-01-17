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Москва

Погода в Москве: Вильфанд рассказал о сильных крещенских морозах в Москве и области 

РИА Новости 33 минуты назад
Москву ждут 28-градусные крещенские морозы
Фото: ТАСС
Температура воздуха в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне, в Москве и области будет достигать минус 24 градусов, а местами минус 28 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В ночь … минус 21-26 градусов, в пониженных местах до минус 28 градусов. Совсем не жарко в Крещенскую ночь. Температура от минус 19 до минус 24 градусов. По-настоящему холодная", — рассказал он.

Как уточнил Вильфанд, дневные температуры тоже радовать не будут. Они будут находиться в диапазоне от минус 15 до минус 20 градусов.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
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Новости Москвы , Погода , РИА Новости
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